Biden non si regge in piedi, la scena impietosa dietro le quinte: occhio a Jill

Joe Biden è stato accompagnato al dibattito in tv nella sede della Cnn ad Atalanta con Donald Trump dalla inseparabile moglie Jill.

Al termine del tragico duello tra il presidente degli Stati Uniti e il tycoon che sono i candidati alle elezioni presidenziali di novembre, Jill ha provato a incitare il marito, che però è apparso confuso, stanco, lento: "Hai fatto un ottimo lavoro, hai risposto a tutte le domande", lo ha elogiato la moglie.

Ma il presidente americano sembrava non capire. Quindi la moglie ha preso di nuovo la parola e si è rivolta al pubblico: "Cosa ha fatto Trump? Ha mentito". Poi la first lady ha accompagnato Joe giù dal palco.

La scena è stata filmata dal primogenito di Trump, Donald Trump Jr., ed è impietosa. Biden fa fatica a reggersi in piedi, la moglie lo sostiene, lui si muove lentamente. "Guarda Joe Biden mentre viene scortato fuori dal palco! Che netto contrasto tra il modo in cui Trump ha lasciato il palco e il modo in cui sta uscendo Biden", ha commentato feroce Donald jr.

Watch Joe Biden get escorted off the stage! What a stark contrast between how Trump left the stage and how Biden is exiting. #debate pic.twitter.com/Um9xhPAyMs