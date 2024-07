Joe Biden, pranzo con Kamala Harris e l'ombra di Michelle Obama: le voci sul ritiro e gli scenari

03 luglio 2024 a

Prima la voce su un possibile passo indietro di Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca, poi l'inserimento nella sua agenda di un pranzo con la sua vice Kamala Harris, in pole per prendere il suo posto in caso di ritiro. Anche se il portavoce del presidente americano ha già smentito l'indiscrezione, lanciata dal New York Times e poi confermata dalla Cnn. Intanto, però, sono sempre più forti i timori dei dem, soprattutto dopo la disastrosa performance dell'attuale inquilino della Casa Bianca nel dibattito tv del 27 giugno con il candidato repubblicano alla presidenza Donald Trump. Il timore principale è che l'età del presidente diventi un ostacolo insormontabile per la sua vittoria sul tycoon. Il pranzo, privato, con la vice presidente avverrà dopo il consueto "daily brief" con gli aggiornamenti per il presidente alla presenza di Harris.

Nel frattempo, aleggia su Biden un sondaggio sull'ex first lady Michelle Obama, considerata come l'unica dem in grado di battere Trump alle presidenziali del 5 novembre. La rilevazione, condotta da Reuters/Ipsos, rivela che in un ipotetico confronto col tycoon la Obama otterrebbe il 50% dei consensi, mentre lui il 39%. Il 4% degli intervistati, invece, ha dichiarato che non andrebbe a votare. Lo stesso sondaggio rileva che Joe Biden e Trump sarebbero al momento testa a testa, con il 40% dei consensi ciascuno, un 8% orientato verso altri candidati e un altro 8% che non andrebbe a votare.