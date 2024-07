Grecia, la follia dei turisti in spiaggia: come trasportano i loro bagagli

13 luglio 2024 a

a

a

Le acque cristallini della spiaggia di Balos, in Grecia, fanno gola a molti turisti. Alcuni visitatori, pur di trascorrere qualche giorno di relax sotto il sole dell'isola di creta, sono disposti proprio a tutti. Perfino a trasportare i propri bagagli sulla testa per non rischiare di bagnarli in acqua. È quanto successo a un gruppo di vacanzieri in viaggio nella penisola balcanica, come immortalato in un video che è diventato subito virale sui social. Poco prima hanno dovuto lasciare il traghetto dal portellone con l'aiuto di corde e dell'equipaggio. I bambini più piccoli e gli anziani, invece, sono stati costretti a rimanere sull'imbarcazione per motivi di sicurezza.

"Inaccettabile", ha commentato un turista americano a Zarpanews. "La maggior parte delle persone è rimasta sulla nave per paura. Solo una quarantina sono scese, ma sono tornate arrabbiate e molto deluse". Un altro turista ha spiegato così la vicenda: "A differenza della mia precedente esperienza nel 2021, questa volta non sono stato informato che la nave non attraccava più a Balos. Invece, adesso si ferma a dieci metri dalla riva, costringendo i passeggeri a camminare in acque profonde. Lo sbarco è stato caotico e frustrante. Ci sono volute quasi due ore per far scendere tutti dalla nave".

Come riporta il portale greco Flashnews, le autorità hanno vietato l'installazione di una piattaforma galleggiante per paura del turismo di massa. Dopo le polemiche, riporta la stampa ellenica, ora pare che la piattaforma galleggiante possa essere costruita.