Biden, positivo al Covid inizia a vacillare: "Kamala Harris può vincere?"

18 luglio 2024 a

a

a

Joe Biden è risultato positivo al Covid. E pare che adesso stia pensando davvero di ritirarsi. Le sue condizioni di salute lo hanno costretto a cancellare un importante appuntamento elettorale a Las Vegas. Il presidente americano adesso è in isolamento nella sua casa in Delaware. E da lì continuerà a lavorare.

L'attuale inquilino della Casa Bianca, in corsa per un secondo mandato, si è ammalato però in un momento puttosto delicato dal punto di vista politico. Già da giorni starebbe provando a vincere le resistenze dei suoi, non del tutto convinti della sua candidatura proprio per via dell'età avanzata e di alcuni segnali di cedimento, emersi chiaramente per esempio nel dibattito tv con Donald Trump, l'altro candidato alla presidenza. Per evitare voci incontrollate sul suo conto, nei giorni scorsi il suo partito gli aveva chiesto di incontrare più elettori dal vivo, mostrandosi al pubblico più spontaneo nel tentativo di rilanciarsi. Una cosa difficile da fare ora che è risultato positivo al Covid.

"Roba da despoti, non serve alla democrazia": il pugno chiuso di Trump fa deragliare la Cuzzocrea

Nonostante questo, Biden è sembrato convinto, almeno fino a oggi, della sua corsa. In una delle sue ultime interviste prima della diagnosi di Covid, ha dichiarato che avrebbe potuto pensare di lasciare solo se "lo ordina il medico". Il presidente degli Usa, in ogni caso, ha assicurato di "sentirsi bene". Anche se nel video all'aeroporto di Las Vegas, mentre sale le scale dell'Air Force One per volare verso il Delaware, lo si vede un po' rallentato. Il suo medico ha fatto sapere che i sintomi sono "lievi", che non ha febbre e che ha iniziato a prendere il Paxlovid, il farmaco antivirale più usato negli Stati Uniti in questi casi.

Intanto, però, aumenta il numero di dem che vorrebbe il ritiro di Biden dalla corsa. E il presidente non starebbe allontanando l'ipotesi con convinzione come fino a poco fa: secondo quanto riporta la Cnn, che cita alcune fonti, Biden starebbe iniziando a chiedere ai suoi consiglieri se ritengono che "Kamala Harris possa vincere le elezioni" contro il tycoon.