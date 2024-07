Joe Biden, altro disastro: "Ho scelto... un uomo di colore", di chi scorda il nome

20 luglio 2024 a

Sempre peggio per Joe Biden, che sta attraversando una crisi infinita, tra gaffe, sfondoni e scene inquietanti e surreali. Il presidente degli Stati Uniti ha perso l'appoggio dell'establishment dei democratici, compresi l'ex presidente Barack Obama e l'ex speaker Nancy Pelosi, oltre a gran parte dell'opinione pubblica democratica. Insomma, il suo bis appare sempre più a rischio. E nel tentativo di dimostrare che è ancora capace di affrontare Donald Trump e condurre una campagna elettorale con la necessaria lucidità, ecco ch rilascia una serie di interviste a varie emittenti dopo il disastroso dibattito che ha innescato il meccanismo che potrebbe condurlo a un clamoroso ritiro dalla campagna per il bis alla Casa Bianca.

E nel corso di un'intervista alla Black Entertainment Television (BET), ecco che Biden sembra proprio essere caduto in un'altra gaffe. Il presidente infatti dimentica il nome del Segretario alla Difesa, Lloyd Austin, e si riferisce a lui come a un "black man", ossia "uomo di colore". Non il massimo della vita...

Il Covid non basta, Biden tiene duro: "Continuo". Democratici disperati, Trump fa festa

"Si tratta di trattare le persone con dignità", ha premesso Biden nell'intervista a BET. "Ho nominato il segretario alla Difesa, un uomo di colore", ha affermato il presidente. Non è del tutto chiaro se Biden abbia effettivamente dimenticato il nome del capo del Pentagono o se volesse semplicemente sottolineare il fatto di aver nominato una persona di colore in una posizione così importante, ma in ogni caso l'espressione è stata aspramente criticata. "Ho nominato Ketanji Brown", ha aggiunto, riferendosi alla nomina del giudice della Corte Suprema Ketanji Brown Jackson nel 2022, la prima donna di colore a ricoprire quel ruolo.

Le parole di Biden, come accennato, sono state il detonatore per una serie di nuove polemiche, montate in particolare sui social media. Alcuni lo difendono, spiegando che si tratta di un semplice malinteso; altri, invece, affermano che Biden abbia realmente dimenticato il nome di Austin, come era già successo in passato. E, oggettivamente, non stupirebbe più di tanto. "Nell'intervista a BET, per corteggiare gli elettori neri, il presidente Biden sembra dimenticare il nome del segretario alla Difesa Lloyd Austin", ha osservato il giornalista conservatore Andy Ngo. "Si sforza per un attimo e dice: l'uomo nero". Anche Juanita Broaddrick ha commentato: "Joe ha dimenticato il nome di Lloyd Austin e si riferisce a lui come l'uomo nero". Il generale Michael Flynn ha definito il commento "razzista". Tuttavia, il giornalista Ken Klippenstein ha affermato che le persone stanno fraintendendo il filmato. Ma, gaffe o no, ciò che conta davvero è che queste polemiche contribuiscono a sfilacciare ulteriormente la già vacillante immagine del presidente a stelle e strisce, il quale ogni minuto che passa appare sempre più vicino al ritiro dalla contesa presidenziale.