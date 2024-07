Parigi 2024, Zakharova a valanga: "Torcia a un tossico, centro città infestato dai topi, apostoli travestiti"

27 luglio 2024 a

La cerimonia di inaugurazione delle olimpiadi di Parigi 2024, funestata dalla pioggia per la quale non era stato previsto un piano B - con tutte le nefaste conseguenze del caso - è al centro di furibonde polemiche, in Francia così come in Italia e in mezzo mondo. Non solo per la pioggia, ma anche per la rivisitazione queer dell'Ultima cena, circostanza che alle nostre latitudini ha fatto tuonare Matteo Salvini e FdI.

A tutto ciò, aggiungiamoci anche l'attacco, durissimo, arrivato dal Cremlino contro la Francia dei giochi olimpici: la cerimonia "è stata un enorme fallimento", ha tuonato Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri. Un "enorme fallimento", ha spiegato, per il "crollo dei trasporti" dovuto al sabotaggio sulla rete ferroviaria francese e con gli "spettatori rimasti seduti per ore sotto la pioggia battente" mentre gli organizzatori "non avevano previsto né le nuvole né i tendoni".

Secondo Zakharova, il centro città è stato "trasformato in un ghetto" ed è "infestato dai topi". Non ha risparmiato critiche nemmeno sulla scelta del tedoforo, affermando che si è scelto di far portare la torcia olimpica al "rapper tossicodipendente Snoop Dogg". Zakharova ha poi criticato la "parodia Lgbt dell'Ultima Cena, "soggetto sacro per i cristiani", con "gli apostoli rappresentati da travestiti". Anche la Chiesa ortodossa russa si è indignata parlando di un "suicidio storico e culturale in una delle capitali cristiane della civiltà europea". Insomma, un fiasco totale.