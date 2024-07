Kate Middleton, "i ricordi possono variare": dura stoccata a Meghan

29 luglio 2024 a

Con l'addio di Harry e Meghan alla Royal Family sono cambiate le dinamiche a corte. La più dura nei confronti dei duchi di Sussex, dopo la Megxit, sarebbe stata la principessa Kate Middleton: a rivelarlo è la biografia della principessa Catherine scritta da Robert Jobson, biografo dei Windsor e di Diana e specializzato in scoop reali. La durezza della futura regina d'Inghilterra sarebbe emersa nel 2021, quando Harry e Meghan accusarono i reali di razzismo. In quell'occasione la risposta del Palazzo arrivò velocemente con un comunicato piuttosto netto, di cui si ricorda in particolare la frase "i ricordi possono variare". Frase che suggeriva chiaramente che i due stessero mentendo.

Se fino a qualche tempo fa si pensava che quella frase fosse opera della regina Elisabetta, a smontare questa ricostruzione oggi è proprio il biografo Jobson. Secondo quest'ultimo, ci sarebbe stata una prima versione del comunicato, più morbida, e poi una seconda più dura con l’espressione "i ricordi possono variare" che sarebbe stata un'idea proprio di Kate. Quest'ultima si sarebbe indignata ancor più di William, che poco dopo - durante un’apparizione pubblica - disse: "La famiglia è tutt’altro che razzista".

Nella biografia, inoltre, Jobson ha raccontato anche che Harry era convinto che l’idea iniziale sua e di Meghan — trasferirsi all’estero lavorando part-time per la famiglia — sarebbe stata accettata dalla nonna, la regina Elisabetta. Un errore di valutazione che alla fine gli è costato caro.