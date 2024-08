Germania, prenota una camera con vista mare: scopre che si tratta di un poster

06 agosto 2024 a

a

a

Ad agosto milioni di persone partono per le vacanze in cerca di una meta che soddisfi le loro esigenze. C'è chi intende trascorrere qualche giorno a ballare in ogni discoteca di Ibiza, l'isola della movida. C'è chi invece preferisce visitare qualche metropoli europea, come Londra o Parigi, dove sono in corso i Giochi Olimpici. E, infine, ci sono quei turisti che desiderano trovare una location sperduta, magari con un panorama mozzafiato dove isolarsi dal resto del mondo.

L'influenecer tedesca Sonny Loop aveva optato per quest'ultima opzione. La sua meta turistica era l'isola di Sylt, un piccolo paradiso in Germania, vicino alla Danimarca, con lunghe spiagge bianche. La ragazza era convinta di aver prenotato una camera da letto con una vista da sogno che dava direttamente sul mare. Ma, una volta arrivata, è stata spiacevolmente sorpresa.

"Senza trucco in viso e con i capelli al naturale": Ferragni, come non l'avete mai vista | Guarda

All'apparenza, la finestra della sua camera da letto offriva una vista spettacolare. Ma una volta che l'influencer si è avvicinata per ammirare il paesaggio ha scoperto che si trattava di un poster appiccicato alla finestra. Ma non finisce qui. La camera del suo Airbnb non si trovava al secondo o terzo piano. Al contrario, era posizionata nel seminterrato. "Siamo stati ingannati alla grande", ha affermato delusa in un video che è diventato subito virale su TikTok. E come dargli torto...