Argentina, "mi colpisci continuamente": l'ex presidente di sinistra pesta a sangue la moglie

Le immagini della moglie dell'ex presidente dell'Argentina Alberto Fernandez - ex presidente peronista di centrosinistra - hanno fatto il giro del mondo. E sono destinate a scatenare un vero e proprio putiferio. La donna ha il volto tumefatto dai lividi provocati dalle botte del marito. Fabiola Yáñez, ex first lady biancoceleste, ha dato l'accesso esclusivo alle sue foto e chat che compaiono nel fascicolo giudiziario a Infobae.

Parte delle percosse subite da Yáñez sarebbe avvenuta nell'agosto 2021, nel pieno della pandemia di Covid, secondo Infobae. Negli scatti apparsi sul web, si vede la moglie di Fernandez con lividi viola ed ematomi su un braccio e sul viso. Nelle conversazioni allegate al processo, la donna rimprovera per le sue violenze l'ex capo dello Stato, dal quale ha avuto un figlio durante il mandato presidenziale, iniziato nel 2019 e concluso nel 2023.

"Così non funziona, mi colpisci continuamente," ha scritto Fabiola Yáñez in uno dei messaggi via cellulare inviati all'ex presidente Alberto Fernandez. "Mi hai picchiato ancora. Sei pazzo", si legge in un'altra chat, in cui la donna allega la foto di un suo occhio completamente nero.