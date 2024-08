Mosca, pioggia di droni ucraini: "Il più grande tentativo di attacco di sempre"

21 agosto 2024 a

a

a

Non si ferma l'offensiva ucraina contro la Russia. Le difese aeree russe hanno abbattuto 10 droni ucraini che prendevano di mira Mosca. Lo ha detto il sindaco della città. "La difesa a strati di Mosca contro i droni nemici che è stata creata ci ha permesso di respingere con successo tutti gli attacchi", ha detto il sindaco Sergei Sobyanin in un post su Telegram. "Questo è uno dei più grandi tentativi di attaccare Mosca con i droni di sempre", ha detto.

A maggio la Russia aveva dichiarato di aver abbattuto un drone fuori dalla capitale, costringendo a imporre restrizioni a due importanti aeroporti della città per meno di un’ora. Dall’inizio del conflitto nel 2022, Kiev ha ripetutamente preso di mira impianti petroliferi e di gas in Russia, alcuni a centinaia di chilometri dai suoi confini, in quella che ha definito una "giusta" rappresaglia per gli attacchi alle sue infrastrutture energetiche. Domenica i droni ucraini hanno attaccato un impianto di stoccaggio del petrolio nella regione meridionale russa di Rostov, innescando un vasto incendio, come ha dichiarato il governatore locale. Di fatto l'offensiva di Kiev contro Mosca ha un obiettivo chiaro: avere una posizione di privilegio nelle trattative per un accordo di pace. E a quanto pare Putin sarebbe pronto già alla vendet