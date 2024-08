Giorgia Meloni, il video della "trattoria" che farà impazzire la sinistra italiana

22 agosto 2024 a

Un anno fa le vacanze di lavoro di Giorgia Meloni in Albania avevano tenuto banco a livello politico e di gossip, con tanto di premier che aveva deciso di ripagare a nome dello Stato italiano la bravata di alcuni connazionali che erano scappati da un ristorante albanese senza pagare. Si era poi scatenata la polemica relativa all'accordo con il collega di Tirana Edi Rama sul centro per migranti che Palazzo Chigi ha chiesto di costruire in territorio albanese.

Mentre la sinistra nostrana sbraitava, nell'ex "succursale" dell'Unione sovietica dall'altra parte dell'Adriatico, a un tiro di schioppo dalla Puglia, scoppiava la Meloni-mania, un po' come in India. Doppia beffa, perché alla guida del Paese c'è peraltro uno come Rama, appunto, di centrosinistra e almeno sulla carta alleato del Pd.

Ora, c'è da giurarlo, i progressisti italiani impazziranno nuovamente per un fatto più leggero, più "di colore" ma forse non meno significativo. Luca Gjergi, imprenditore albanese peraltro amico dello stesso premier Rama, ha deciso di intitolare proprio alla leader di Fratelli d'Italia uno dei ristoranti di sua proprietà, ribattezzato "Trattoria Meloni".

L'account X "Crazyitalianpol", che raccoglie il meglio (o il peggio) dei nostri protagonisti politici, ha pubblicato il video in cui l'imprenditore mostra il locale, i cui muri sono tappezzati di stampe con i primi piani della Meloni in versione pop, e spiega con orgoglio: "Per me è una donna straordinaria". Nel ristorante ci sono i ritratti anche di Barack Obama, Netanyahu e altri leader, ma la premier italiana domina la scena. Il ristorante di Gjergi vuole essere un ringraziamento al "contributo offerto alla comunità albanese" dal presidente del Consiglio, che ha aiutato 500.000 albanesi a ottenere la pensione. Menù di solo pesce, e come nota Dagospia era stata proprio Giorgia a rivendicare: "Io pesciarola? Sono fiera di essere una del popolo".