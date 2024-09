Corea del Nord, dove si fa fotografare Kim Jong-un: la "visita" che può scatenare la guerra

13 settembre 2024 a

Le immagini di Kim Jong-Un in visita a un impianto di arricchimento d'uranio stanno facendo il giorno del mondo. La Corea del Nord ha diffuso per la prima volta le immagini della struttura segreta realizzata a fini militari. il leader coreano ha visitato l'area e ha chiesto nuovamente maggiori sforzi per aumentare "in modo esponenziale" il numero di armi nucleari.

Non è chiaro se il sito si trovi nel complesso di Yongbyon, dove è situato il centro di ricerca scientifica nucleare di Pyongyang. Kim ha chiesto un aumento delle centrifughe per arricchire l'uranio durante la visita al Nuclear Weapons Institute e alla "base di produzione di materiali nucleari di grado bellico", ha riferito la Kcna in un dispaccio senza fornire dettagli sulla posizione della struttura o la data dell'ispezione sul campo.

"Ha fatto il giro della sala di controllo della base di arricchimento per conoscere il funzionamento generale delle linee di produzione", ha aggiunto la Kcna, secondo cui il leader ha espresso grande soddisfazione dopo essere stato informato che "la base sta producendo in modo dinamico materiali nucleari". Quando ha personalmente visitato il sito, "ha detto di essersi sentito forte nel vederlo. Ha sottolineato la necessità di aumentare ulteriormente il numero di centrifughe per aumentare in modo esponenziale le armi nucleari per l'autodifesa, in linea con la linea del Partito dei Lavoratori per rafforzare le forze armate nucleari". Questa è la prima volta che la Corea del Nord rivela pubblicamente i dettagli del suo impianto di arricchimento dell'uranio.

