Kate Middleton, il fratello: "Cosa ho capito su William"

"William meritava mia sorella? Certo, ma doveva guadagnarsi la mia fiducia": il fratello minore di Kate Middleton, il 37enne James, lo ha detto al Daily Mail nel corso di un'intervista organizzata per presentare il suo libro, "Meet Ella: the dog who saved my life" ("Ella: il cane che mi ha salvato la vita", in uscita il 24 settembre). Un libro che racconta della sua battaglia contro la depressione, ora sconfitta, e del contributo fondamentale, nel suo percorso di guarigione, della sua cagnolina Ella, scomparsa nel gennaio del 2023.

Ella, tra l'altro, avrebbe avuto un ruolo importante anche nella relazione tra William e Kate. "Un giorno arrivai con la piccola Ella, che allora era una cucciola di otto settimane, nella casa di famiglia nel Berkshire - ha raccontato James Middleton -. William era già una presenza fissa nelle nostre vite ma né lui né Kate sapevano dell'arrivo di Ella, così ho lasciato che 'si annunciasse' da sola. L'ho messa sulla soglia di casa e lei è corsa in cucina per presentarsi a mia sorella e a mio cognato. William si è innamorato di lei all'istante: quando la vide per la prima volta rimase davvero colpito".

"Lui - ha proseguito il fratello di Kate parlando del principe - da ragazzo aveva avuto un Labrador nero, Widgeon, e aveva sofferto molto quando era morto. William ed Ella erano molto affezionati l'uno all'altra e anche da questo dettaglio e dall'amore che aveva per gli animali ho capito che sarebbe stato l'uomo giusto per Kate". Un importante punto a suo favore, insomma. Parlando poi del rapporto che il principe aveva instaurato con la sua cagnolina, James ha aggiunto: "William ed Ella avevano davvero fatto amicizia e lui la portava spesso a passeggiare. Noi siamo molto competitivi in famiglia quando si tratta di giocare a carte e quando mio cognato vedeva che cominciavamo a preparare il tavolo, chiedeva 'James, Ella ha bisogno di fare una passeggiata?' e io e le mie sorelle ci scambiavamo uno sguardo d'intesa sorridendoci".