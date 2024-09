Maddie McCann, "Brueckner ha confessato in cella": la svolta, il caso è chiuso?

25 settembre 2024 a

Una possibile, e definitiva, svolta nell'infinito mistero di Maddie McCann, la bimba che scomparse a 4 anni il 3 maggio del 2007 in Portogallo? Il massimo sospettato ad oggi è Christian Brueckner, un pedofilo in prigione per altri reati. Il punto è che Brueckner avrebbe confessato a un suo compagno di cella, Laurentiu Codin, di aver rapito una bimba proprio in Portogallo. La notizia è stata rilanciata dal tabloid britannico Daily Mail, che dà conto di un'udienza che si è svolta oggi, mercoledì 25 settembre, in Germania, dove il 47enne Brueckner è detenuto per tre stupri e atti osceni.

Nel dettaglio, il massimo sospettato per la sparizione di Maddie, che oggi avrebbe 21 anni, avrebbe detto al compagno di cella di aver rapito una minore "durante un furto con scasso mentre viveva in Algarve", proprio la regione del Portogallo dove è scomparsa la bimba. Insomma, ora le prove a suo carico si fanno molto più pesanti.

"Mi ha detto che aveva rubato ad Algarve. Era in una zona dove ci sono alberghi e vivono persone ricche - spiega Codin -. Ha raccontato che c'era un'abitazione con una finestra aperta. Cercava soldi, ma li ha trovati. Una volta entrato ha invece visto una bambina e l'ha presa. Mi ha detto che due ore dopo c'erano polizia e cani dappertutto, quindi ha deciso di fuggire. Non era solo. Con lui c'era una persona, con cui aveva avuto una discussione, presumibilmente la sua donna. Ha detto che ha portato la bimba in Portogallo con la sua macchina. Mi ha chiesto anche se fosse possibile prelevare il DNA di un bambina dalle ossa sepolte sotto terra", ha aggiunto.

E stando ai tabulati telefonici, il 3 maggio 2007 Brueckner era nei pressi dell'Ocean Club di Praia da Luz, la struttura turistica dove la famiglia McCann trascorreva le ferie e dal cui appartamento la bimba è scomparsa, mentre i genitori si trovavano a pochi metri di distanza. Nell'area sull'Arade, in tempi recenti, era stato cercato il corpo della piccolina: si trova a circa 50 chilometri dalla zona del rapimento e Brueckner, in alcune deposizioni, aveva spiegato di essersi a lungo appartato in quello che descriveva "un piccolo paradiso" con il suo camper.