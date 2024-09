Svizzera, si trasferisce e ha nostalgia di casa: "Quanto mi danno per sbucciare cipolle..."

27 settembre 2024 a

Diego, come tanti altri giovani d'Europa e del Sud America, è emigrato dalla Colombia in un altro Paese per cercare fortuna. La sua scelta è stata simile a quella di alcuni italiani, soprattutto del Nord della Penisola. La Svizzera, per lavorare come cuoco - o aiuto chef - in un lussuoso albergo sulle Alpi. La tentazione - e la nostalgia - di far ritorno a casa è allettante. Ma in un video pubblicato su TikTok, il ragazzo ha svelato cosa lo spinga così tanto a restare in Svizzera.

Il filmato inizia con Diego mentre sbuccia le cipolle. Nel frattempo ragiona sulle sue scelte, sul Paese in cui si è trasferito, su quante differenze ci siano con il suo, a partire ad esempio dal clima. Il ragazzo sembra cedere e voler tornare sui suoi passi, smette di fare quello che sta facendo, fissa il vuoto e tira un sospiro. La nostalgia sembra avere la meglio.

Ma poi gli ritorna il mente il motivo che lo ha spinto a lasciare casa. Torna in sé, riprende a lavorare, perché come lui stesso scrive: "Poi mi ricordo che guadagno 4mila euro al mese pelando cipolle e mi dimentico di tutto". Uno stipendio che riflette le aspettative sul lavoro in Svizzera e che nel suo caso è anche utile ad abbracciare con forza la sua nuova vita in terra elvetica.