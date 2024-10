Francia, Emmanuel Macron sempre meno amato dai francesi: il suo indice di popolarità

04 ottobre 2024 a

Emmanuel Macron è sempre meno amato dai francesi. O se preferite - ma la sostanzia non cambia - è sempre più odiato. La sua mossa spregiudicata dopo le elezioni europee non sembra aver scaturito l'effetto sperato. Anzi, la sua quota di fiducia è crollata al 22%. Un tracollo di tre punti in un solo mese, che si avvicina pericolosamente al minimo storico toccato durante la crisi dei gilet gialli. In quel caso, la sua popolarità era crollata addirittura al 21%. Lo certifica Le Figaro Magazine.

In caduta libera anche i membri del suo ex governo, come Gérald Darmanin e Bruno Le Maire, non sono riusciti a capitalizzare sulla loro uscita. Darmanin ha perso popolarità sia al centro (-12) che a destra (-14), mentre Le Maire è sceso al 12° posto nelle preferenze, pagando probabilmente il prezzo per la difficile situazione finanziaria della Francia, che registra ora un deficit superiore al 6% del Pil.

Ora Macron si trova con le spalle al muro. Il malcontento crescente e la disillusione nei confronti della sua presidenza stanno convincendo sempre di più gli elettori francesi a orientarsi verso altre alternativo: Marine Le Pen e Jean-Luc Melenchon. A nulla è servita la grandeur sfoggiata durante i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Macron, allo stato attuale, sembra destinato a cadere come Napoleone a Waterloo.