Cina, Taiwan accerchiata: la mappa a "cuore" che fa tremare Taipei

Altissima tensione tra Cina e Taiwan. La Guardia costiera cinese, come ricorda ilCorriere, ha pubblicato una mappa con i suoi pattugliatori disposti intorno a Taiwan in una formazione a forma di cuore, con il commento: "Questo accerchiamento è un atto d’amore". Una presa di posizione quella di Pechino che non porta a nulla di buono. Negli ultimi giorni le sfide lanciate alla Guardia Costiera di Taipewi che monitoria i movimenti delle navi cinesi nel mare che circonda l'isola. Intanto le forze armate della Cina "hanno concluso con successo" l’esercitazione Spada congiunta 2024-B (Joint Sword 2024-B) attorno all’isola di Taiwan.

Lo riferisce il comando del Teatro orientale dell’Esercito popolare di liberazione con un messaggio sul suo account ufficiale WeChat. Le capacità di combattimento congiunte "sono state testate in modo completo", le truppe "mantengono sempre un alto livello di allerta, continuano a rafforzare l’addestramento" e "ostacolano con fermezza le attività promoventi l’indipendenza di Taiwan", recita il messaggio.

Poco dopo aver annunciato il completamento delle manovre, il ministero della Difesa cinese ha precisato che l’addestramento ha inteso rafforzare ulteriormente la risposta contro le "attività indipendentiste" e che potrebbero seguirne altri. "Le azioni dell’Esercito popolare di liberazione si spingeranno oltre (in risposta ad) ogni provocazione correlata alla ’indipendenza di Taiwan’ finchè la questione non sarà completamente risolta", ha affermato il dicastero.