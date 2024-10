La Nord Corea invia 10.000 uomini in Russia contro l'Ucraina, Usa preoccupati: "Escalation"

28 ottobre 2024 a

La Corea del Nord ha inviato circa 10.000 militari in Russia per l’addestramento. Lo riferisce il Pentagono. "Crediamo che la Corea del Nord abbia inviato circa 10.000 soldati in totale per addestrarsi nella Russia orientale, il che probabilmente aumenterà le forze russe vicino all’Ucraina nelle prossime settimane", ha detto il sottosegretario di stampa del Pentagono, Sabrina Singh, ai giornalisti, usando un’abbreviazione per il nome ufficiale della Corea del Nord.

La settimana scorsa il Pentagono aveva parlato di 3.000 militari nordcoreani in Russia. Secondo il segretario generale della Nato, Mark Rutte, il rafforzamento della cooperazione militare tra la Russia e la Corea del Nord rappresenta una "minaccia per la sicurezza della regione dell’Indo-Pacifico e dell’Euro-Atlantico". In cambio dell’invio di truppe, la Russia "fornisce alla Corea del Nord tecnologia militare e altro supporto per aggirare le sanzioni internazionali".

Seul convoca l'ambasciatore russo: Kim in Ucraina, scenari bellici drammatici

E su questo fronte è intervenuto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden: "L’invio di truppe nordcoreane in Russia è molto pericoloso", ha affermato Biden rispondendo ai cronisti dopo aver espresso il suo voto per le elezioni presidenziali a New Castle, nel Delaware. Il Pentagono ritiene che Pyongyang abbia inviato in Russia circa 10mila soldati per essere addestrati e combattere poi nelle prossime settimane nella regione di Kursk dove la Russia è in difficoltà nel respingere l’incursione delle truppe di Kiev.