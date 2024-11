Bombardieri B-52 in Medio Oriente, Stati Uniti in allarme: rischio minaccia nucleare?

04 novembre 2024 a

Sono arrivati in Medio Oriente i bombardieri americani B-52 Stratofortress. A confermarlo l'esercito americano, che ha spiegato come il dispiegamento serva per affrontare possibili minacce da parte dell'Iran. "I bombardieri B-52 Stratofortress del 5° Stormo della base aerea di Minot sono arrivati nell'area di responsabilità del Comando Centrale degli Stati Uniti", ha comunicato il comando militare per il Medio Oriente tramite i social media.

Proprio venerdì scorso gli Stati Uniti avevano annunciato l'invio nella regione di bombardieri, caccia, aerei cisterna e cacciatorpedinieri per la difesa missilistica. L'obiettivo? La protezione del personale e degli interessi americani contro eventuali minacce nella regione. "Se l'Iran, i suoi partner o alleati decidessero di sfruttare questo momento per colpire il personale o gli interessi americani nella regione, gli Stati Uniti prenderanno ogni misura necessaria per difendere il nostro popolo", ha commentato il Portavoce del Pentagono, il generale Pat Ryder.

Ma non solo, perché la decisione è stata presa anche in considerazione del rientro della portaerei USS Abraham Lincoln, garantendo così una continuità nella presenza militare statunitense nella regione. E allora perché scegliere proprio i bombardieri B-52? Semplice: si tratta di mezzi noti per la loro capacità di trasportare un ampio arsenale di armamenti, incluso il nucleare. Insomma, lo scopo è quello di mantenere una deterrenza efficace. Non a caso questo tipo di dispiegamento ha l’obiettivo di prevenire azioni ostili e mantenere un equilibrio di potere nella regione. Tra le aree da proteggere, le rotte marittime critiche come lo Stretto di Hormuz, fondamentale per il commercio globale di petrolio.