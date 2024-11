Elon Musk, affondo contro i giudici italiani: "Democrazia o autocrazia non eletta?"

13 novembre 2024 a

"Questo è inaccettabile. Il popolo italiano vive in una democrazia o è un’autocrazia non eletta a prendere le decisioni?": Elon Musk lo ha scritto su X, continuando a commentare la decisione dei giudici del tribunale di Roma di non convalidare il trattenimento dei migranti in Albania, come invece previsto dal protocollo sull'immigrazione firmato dalla premier Giorgia Meloni e dal suo omologo albanese Edi Rama. Già nei giorni scorsi, l'imprenditore miliardario, ceo di Tesla e SpaceX e principale finanziatore di Donald Trump negli Usa, aveva commentato questa situazione dicendo che i giudici "se ne devono andare" e scatenando, come prevedibile, le furie della sinistra, che ha subito tirato in ballo la Meloni.

A rispondere a Musk, nelle scorse ore, è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "L’Italia è un grande Paese democratico e devo ribadire, con le parole adoperate in altra occasione, il 7 ottobre 2022, che 'sa badare a sé stessa nel rispetto della sua Costituzione' - ha dichiarato -. Chiunque, particolarmente se, come annunziato, in procinto di assumere un importante ruolo di governo in un Paese amico e alleato, deve rispettarne la sovranità e non può attribuirsi il compito di impartirle prescrizioni".