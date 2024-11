Russia, Putin sta preparando l'ultimo assalto: missili Atacms, corsa contro il tempo

19 novembre 2024 a

Quanto cambierà la guerra russo -ucraina l’ok del presidente americano Joe Biden all’uso da parte di Kiev di missili americani MGM -140 ATACMS su obbiettivi in Russia? È una linea rossa che Washington oltrepassa solo ora che l’amministrazione Biden sta facendo le valigie per lasciare il posto, dal 20 gennaio 2025, al neoeletto Donald Trump.

L’agenzia Axios ha precisato ieri che gli ATACMS potranno essere usati «solo nella regione russa di Kursk», invasa da contingenti ucraini. Biden ha motivato la mossa come risposta allo schieramento su quel fronte di soldati nordcoreani a fianco dei russi.