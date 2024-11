Vladimir Putin pronto all'attacco totale: "Con i lanci sulla Russia il conflitto è mondiale"

21 novembre 2024 a

a

a

Vladimir Putin getta benzina sul fuoco. Il presidente russo, apparso in tv per rivolgere un discorso alle forze armate sulla situazione in Ucraina (nei giorni scorsi ci sono stati diversi lanci dei missili ATACMS americani e degli Storm Shadow di fabbricazione britannica sul territorio russo ndr), sembra sempre più vicino a passare dalle parole ai fatti. "Con gli attacchi missilistici occidentali in Russia, il conflitto in Ucraina ha assunto un carattere globale - ha esordito -. Da questo momento, come abbiamo più volte sottolineato, il conflitto in Ucraina, precedentemente provocato dall'Occidente, ha acquisito elementi di carattere globale", ribadendo che "Mosca è pronta a risolvere pacificamente tutti i problemi", ma anche a "qualsiasi sviluppo degli eventi".

Il numero uno del Cremlino ha poi aggiunto che Mosca ha colpito l'Ucraina con un nuovo missile balistico a medio raggio nell'area di Dnipro: "In caso di escalation risponderemo in modo deciso. Potremmo colpire chi permette a Kiev di lanciare missili contro la Russia". E il riferimento a Stati Uniti e Gran Bretagna è chiarissimo.

Poco prima il presente ucraino Volodymyr Zelensky aveva commentato proprio il lancio del missile balistico intercontinentale contro il suo paese. "Tutte le caratteristiche, velocità, altitudine, corrispondono a un missile balistico intercontinentale. Sono in corso esami da parte di esperti. È ovvio che Putin sta usando l'Ucraina come banco di prova. Oggi, il nostro pazzo vicino ha dimostrato ancora una volta chi è veramente e come disprezza la dignità, la libertà e la vita umana in generale. E quanto ha paura".