Francia, Barnier si è ufficialmente dimesso. Tam-tam sul prossimo premier: la mossa di Macron

05 dicembre 2024

Il primo ministro francese Michel Barnier si è recato oggi, giovedì 5 dicembre, all'Eliseo per presentare le sue dimissioni al presidente della Repubblica Emmanuel Macron. Ieri - mercoledì 4 dicembre - il capo del governo transalpino era stato sfiduciato da un voto dell’Assemblea nazionale francese. E il suo governo è tra i più brevi della storia francese: appena tre mesi.

Dopo questo ennesimo terremoto politico, Emmanuel Macron è tornato ancora protagonista. La prossima mossa, infatti, spetta di nuovo a lui. L'Eliseo ha già annunciato la volontà di non dimettersi. Al contrario, è intenzionato a nominare un nuovo premier. Magari già questa sera. Si fanno i nomi di Sébastien Lecornu - che ha precisato di non essersi candidato a Macron -, François Bayrou, Bernard Cazeneuve (ex premier socialista), François Baroin e altri. Sullo sfondo, la profezia sinistra di Mélenchon: "Può cambiare premier ogni tre mesi, ma tanto Macron fino al 2027 non dura".

Ecco il discorso che Emmanuel Macron non farà mai

Stando a quanto si apprende dai media francesi, ci sarebbe stato un pranzo all'Eliseo tra François Bayrou ed Emmanuel Macron. Sembra infatti che il presidente della Francia sia intenzionato a nominare il centrista - a capo del moDem - nuovo primo ministro francese. Da sempre molto vicino a Macron, "è in corsa", ha confermato "sorridendo" a Le Parisien un dirigente di Renaissance, il movimento macroniano. Ma la partita è ancora apertissima.