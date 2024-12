24 dicembre 2024 a

a

a

Pesante controffensiva russa nel Kurs, la regione di confine con l'Ucraina da mesi oggetto di incursioni e occupazioni da parte di truppe scelte di Kiev. Il gruppo Nord ha colpito le formazioni di 14 brigate ucraine nella regione, come ha riferito il Ministero della Difesa russo, precisando che, "durante le operazioni offensive, le unità del gruppo di truppe Nord hanno sconfitto formazioni di una brigata meccanizzata pesante, cinque meccanizzate, tre brigate d'assalto aereo, una brigata marina e quattro brigate di difesa territoriale delle forze armate ucraine".

Inoltre, prosegue ancora la nota ministeriale, i combattenti russi hanno respinto quattro contrattacchi da parte di gruppi d'assalto delle forze armate ucraine. L'aviazione e l'artiglieria hanno colpito il personale e l'equipaggiamento nemico nelle aree di nove insediamenti nella regione di Kursk e tre nella regione di Sumy. L'esercito russo continua a sconfiggere le formazioni delle forze armate ucraine che hanno invaso il territorio della regione di Kursk, ha sottolineato il Ministero della Difesa di Mosca.

In questo quadro, restano le gravissime perdite inflitte dai soldati ucraini al contingente di militari nordcoreani inviati al fronte da Kim Jong-un in appoggio all'esercito di Vladimir Putin. Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha dichiarato ieri che "oltre 3.000" soldati nordcoreani hanno perso la vita o sono rimasti feriti in combattimento sempre nel Kursk. Il bilancio fornito da Zelensky sulle piattaforme sociali supera di gran lunga il rapporto fornito il 19 dicembre dal Servizio di intelligence nazionale sudcoreano, secondo cui almeno un centinaio di militari nordcoreani sono morti e un migliaio sono rimasti feriti in combattimento sul territorio russo.

Si dice che le truppe nordcoreane non siano in grado di rispondere agli attacchi con droni e manchino di esperienza sul campo di battaglia. Gli analisti inoltre sottolineano la scarsa coordinazione con l'esercito russo, dovuta in gran parte a barriere linguistiche. "Esiste il rischio che la Corea del Nord possa inviare ulteriori truppe e equipaggiamenti militari all'esercito russo, e noi risponderemo in modo tangibile" ha scritto il presidente ucraino.