L'avvocato di Abedini chiede i domiciliari: svolta per Cecilia Sala? Ecco cosa può succedere

La partita per la liberazione di Cecilia Sala, la reporter italiana arrestata in Iran, si gioca tutta in queste ore. A quanto pare la nostra connazionale ha ricevuto, grazie all'intervento della nostra ambasciata a Teheran, generi di prima necessità ma anche sigarette e una mascherina per coprire gli occhi la notte, dato che le luci all'interno delle celle vengono tenute accese sempre. Un altro pacco da consegnare alla giornalista è pronto e verrà portato in carcere nelle prossime ore. Un segnale questo che lascia intravedere una piccola luce in questo tunnel oscuro.

L'Iran ha dato la parola all'Italia che la detenuta sarà trattata con condizioni dignitose. Intanto la presunta trattativa per il rilascio potrebbe essere sul punto di una svolta. Come riporta il Corriere il legale di Abedini, l'esperto di droni arrestato in Italia su richiesta degli Stati Uniti , avrebbe chiesto gli arresti domiciliari. Teheran invece al momento non formula alcuna accusa precisa sulla Sala ma parla di violazione delle leggi islamiche dello Stato. Un modo per poter decidere il da farsi in caso di segnali da parte di Roma. La diplomazia è al lavoro. I domiciliari di Abedini potrebbero aprire la strada a un accordo che potrebbe prevedere l'espulsione della Sala dall'Iran e l'immediato rientro in Italia. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore.