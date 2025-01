Inghilterra, i fuochi d'artificio a Birmingham? Una clamorosa truffa di Capodanno

01 gennaio 2025 a

In migliaia in piazza per assistere ai magnifici fuochi d'artificio organizzati per festeggiare Capodanno e accogliere così l'arrivo del nuovo anno. Un evento attesissimo, soprattutto perché da tempo era stato pubblicizzato sui social. In tantissimi avevano aderito, persuasi dalla voglia di stare in compagnia in una ricorrenza così particolare. Peccato che fosse una truffa clamorosa, uno scherzo. È quanto accaduto a Birmingham, in Inghilterra.

Il centro della città diventata famosa grazie alla serie tv Peaky Blinders è stato invaso da un folla radunatasi a Centenary Square. Come riporta il Daily Mail, gli "spettatori" sono riuniti nella piazza, avvolti da abiti caldi e pronti a riprendere l'evento, quando la polizia rivela a tutti che non ci sarebbe stato nulla da vedere.

BREAKING: Birmingham NYE fireworks SCAM.



Thousands of people lured into the centre of Birmingham for what they thought was going to be a spectacular event.



How wrong they were. pic.twitter.com/SUPP0kojnk — Alex Reeves (@ARTCommentry) January 1, 2025

La truffa però era ampiamente stata annunciata. La polizia aveva già in precedenza tentato di avvertire il potenziale pubblico e il sovrintendente Emlyn Richards aveva dichiarato: "Si vocifera online che a Centenary Square si terrà uno spettacolo pirotecnico, ma quest'anno non è previsto alcun evento. Non vogliamo che chi arriva in città rimanga deluso quando scopre che le cose stanno così. Ci saranno migliaia di persone che arriveranno in città per divertirsi nei locali cittadini. Stasera saremo visibili per le strade per garantire che tutto fili liscio e che la gente trascorra una splendida serata".