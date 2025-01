Meghan Markle, "uno tutto suo": l'ultimo schiaffo alla corona inglese

01 gennaio 2025 a

Meghan Markle apre un suo profilo su Instagram, allontandosi sempre più dalla famiglia reale, i cui membri invece non possono avere un account personale sui social. Il primo post pubblicato dalla moglie del principe Harry è un video in cui la si vede correre su una spiaggia e poi scrivere "2025" sulla sabbia. Il filmato, secondo il giornale americano People, sarebbe stato girato da suo marito in una spiaggia pubblica vicino alla loro casa di Montecito, in California. Come immagine del profilo, invece, la duchessa di Sussex ha messo uno scatto in bianco e nero.

La scelta di Meghan appare come un atto di ribellione nonostante i royals siano sbarcati da tempo sui social. Come si evince dal linguaggio del corpo e dai suoi gesti, la duchessa sembra voler affermare con forza di sentirsi libera e indipendente dalla famiglia reale britannica, che non vede ormai da anni. Poco dopo le nozze con Harry, infatti, i due hanno deciso di lasciare i reali e il Regno Unito per trasferirsi negli Usa, dove vivono tuttora con i loro due figli. Tuttavia, nonostante il "divorzio" dalla famiglia, Harry e Meghan mantengono comunque i loro titoli. La duchessa di Sussex, infatti, è anche contessa di Dumbarton e baronessa Kilkeel.