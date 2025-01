Ucraina, un soldato russo si fa sparare a un braccio dal compagno: ecco perché

02 gennaio 2025 a

a

a

Un drone dell'esercito ucraino ha filmato un gesto che è destinato a far molto discutere. Nell'immagine fornite da Kiev si vedono due militari russi intenti a parlare in un bosco. I due non sanno che in quel momento un velivolo li sta immortalando. Dopo un breve colloquio, uno dei due soldati punta il proprio Kalashnikov all'altro. E gli spara, ferendogli un braccio. Ma ciò che sembra davvero bizzarro è che i due non sembra stiano litigando. Tutt'altro.

Sono entrambi tranquilli. Anche quando si vede puntata l'arma addosso, il militare non si scompone. L'interpretazione è facilmente intuibile: si sono messi d’accordo e grazie alla ferita l’uomo eviterà la prima linea. E non è così raro che in un conflitto che ormai si protrae da diversi anni, i militari pratichino gesti di autolesionismo. In fondo, la guerra logora sia il corpo sia la mente.

Intanto in Ucraina si continua a combattere I droni ucraini hanno distrutto due elicotteri russi nel Mar Nero. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Rbk Ucraina" citando il servizio di intelligence del ministero della Difesa ucraino. Secondo quanto riferito, anche gli equipaggi degli elicotteri russi sono stati eliminati. Come reso noto dal dicastero, un altro elicottero russo e' stato colpito pero' e' riuscito comunque a effettuare un atterraggio di emergenza.