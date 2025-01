Facebook copia X, le ragioni della svolta di Zuckerberg

08 gennaio 2025 a

Allineamento alla nuova rotta trumpiana pure per mister Meta, Mark Zuckerberg. A meno di due settimane dall’ufficiale proclamazione del nuovo presidente eletto, Donald Trump, anche l’inventore di Facebook si adegua al nuovo corso repubblicano. Non solo: prima incassa l’approvazione di Elon Musk («this in cool», ha replicato il vulcanico multimiliardario). Poi la benedizione del presidente eletto Trump: «Penso che Meta abbia fatto molta strada, l’uomo (Zuckerberg, ndr) è impressionante», ha sintetizzato accogliendo sul carro repubblicano dei vincitori anche il “ragazzo” di Facebook. Tutto questo entusiasmo è dovuto alla decisione della società Meta, proprietaria dei social network (oltre a Fb ha in pancia anche Instagram), di mettere fine al servizio di fact-checking (verifica preventiva delle notizie) e cancellare quindi «le restrizioni sulla libertà di espressione». (...)

