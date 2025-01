Pensione, "mi sono trasferito in Malesia": la vita da imperatore di Andrew Taylor

13 gennaio 2025 a

a

a

Un affitto da poco più di 600 euro per una casa con vista meravigliosa: Andrew Taylor, americano di 60 anni, ha deciso di cambiare vita dopo la pensione. Una scelta che accomuna sempre più persone, spinte a trasferirsi in un Paese dove il costo della vita è più basso. Taylor, in particolare, ha deciso di viversi la pensione a Kuala Lumpur, in Malesia, trovando uno splendido appartamento con due camere da letto, al 22esimo piano di un grattacielo, e una vista fantastica. Il prezzo dell'affitto, però, non ha nulla a che vedere con quanto costerebbe un appartamento del genere negli Usa. In Malesia, infatti, come ha raccontato il 60enne a Business Insider, il costo è di circa 600 euro al mese.

"Mi sono reso conto che non sarei riuscito a rimanere lì, e in tal caso avrei probabilmente dovuto continuare a lavorare fino a 80 anni" per poter guadagnare abbastanza denaro e "concedermi qualche sfizio", ha ammesso Taylor. L'idea della Malesia è arrivata grazie alla sua ex compagna, che viveva a Penang. Così ha scoperto "Malaysia My Second Home", un programma di visti introdotto dal governo nel 2002 per attrarre gli stranieri e convincerli a trascorrere lì il periodo della pensione. Negli anni, tuttavia, sono cambiate le condizioni del programma, oggi più severe. Dal 2025, in particolare, sono state introdotte tre categorie: Platinum, Gold, Silver. A seconda della categoria per cui si fa domanda, i richiedenti devono avere in banca una cifra compresa tra i 150mila dollari e il milione, oltre ad acquistare una proprietà nel Paese. La validità del visto che si riceve varia da 5 a 20 anni.