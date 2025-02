Aereo con a bordo paziente pediatrico si schianta a Philadephia: almeno sei morti

01 febbraio 2025 a

Un aereo da trasporto medico che trasportava un paziente pediatrico e altre cinque persone si è schiantato venerdì' sera in un quartiere a nord-est di Philadephia, trasformandosi in una palla di fuoco e incendiando diverse case. Secondo Sean Duffy, nuovo segretario ai trasporti, c'erano almeno sei persone sull'aereo che, secondo la polizia, era in missione medica. La compagnia proprietaria dell'aereo afferma che non ci sono conferme che qualcuno sia sopravvissuto all'incidente e, aggiunge la polizia, ci sono diversi feriti segnalati a terra. Altre fonti hanno riferito alla CBS News che parti e detriti dell'aereo hanno colpito diverse auto nella zona, un quartiere densamente residenziale, ricco di case a schiera. Molte strade sono state chiuse dopo l'incidente.

Lo schianto e' avvenuto a meno di 5 chilometri dall'aeroporto Northeast Philadelphia, che serve principalmente jet aziendali e voli charter. Le foto scattate sul luogo dell'incidente mostrano diverse case residenziali in fiamme. I vigili del fuoco hanno confermato come diverse strutture siano state coinvolte nei roghi creati dall'incidente, nella zona di Cottman Avenue e Roosevelt Boulevard. "Altre anime innocenti sono andate perse in questo triste incidente", e' stato il commento del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sulla sua piattaforma social Truth, una volta appresa la notizia. La Federal Aviation Administration (FAA) ha rilasciato una dichiarazione confermando che l'aereo precipitato era un Learjet 55 e che le persone coinvolte sono effettivamente sei. Secondo alcuni media locali, nell'aereo sarebbero stati presenti un pilota, un medico, un altro membro dell'equipaggio e un bambino, il paziente da trasportare, accompagnato da un adulto. "L'aereo si stava dirigendo verso l'aeroporto nazionale di Springfield-Branson nel Missouri. La FAA e l'NTSB indagheranno su cio' che e' accaduto", si legge nella dichiarazione della FAA. I dati di volo raccontano di un piccolo jet decollato dall'aeroporto alle 18:06, ora locale, e poi scomparso dai radar circa 30 secondi dopo, dopo essere salito a un'altitudine di quasi 500 metri. Non e' chiaro cosa abbia causato l'incidente. Il governatore, Josh Shapiro, ha scritto sui social media di essere in contatto con il sindaco e i soccorritori. "Stiamo offrendo tutte le risorse possibili" ha detto. I video pubblicati sui social media mostrano una grande esplosione e una densa colonna di fumo che si alza velocemente dal luogo dell'impatto, non lontano da un centro commerciale molto frequentato. L'incidente si e' verificato appena due giorni dopo la collisione di un aereo di linea con un elicottero militare nei pressi dell'aeroporto nazionale Reagan di Washington, in cui sono morte tutte le 67 persone a bordo di entrambi i velivoli.