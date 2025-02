Donald Trump, polemiche sul nucleare? Il tycoon è più pacifista di Obama

15 febbraio 2025 a

"La mia eredità più orgogliosa sarà quella di pacificatore e unificatore" ha detto Donald Trump nel suo discorso inaugurale il 20 gennaio scorso, attirandosi le critiche di chi al contrario pensa che in questi anni, dal primo mandato in poi, il presidente americano non ha pacificato nulla. Certo, nessuno può disconoscergli la pura verità, quella che a differenza della maggior parte dei presidenti lui non ha mai iniziato una nuova guerra, ed è già molto per il capo di Stato della più grande potenza mondiale. Ma che sia un “peacemaker” (pacifista è una brutta parola politica), cioè uno che unisce piuttosto che dividere quello proprio no e secondo i suoi detrattori la valanga di ordini esecutivi divisivi di queste settimane stanno lì a dimostrarlo. (...)