Colby, il falco di Trump che vuole dilaniare il Drago

Tra gli uomini che sussurrano a Donald Trump c’è un 45enne dalla faccia antica, pettinato come uno cui piace presentarsi in ordine, la riga di lato e il ciuffo disciplinato, più vicino a James Stewart che a Andrea Giambruno. Elbridge Colby (solo “Bridge” per gli amici e potrà essere il gioco o il ponte) fin dal primo mandato del presidente, quando fu vice assistente del segretario della Difesa e architetto della Strategia per la difesa nazionale del 2018, ripete un concetto soltanto: l’America non può permettersi l’egemonia cinese in Asia.