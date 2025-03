William e Kate, "incontro segreto con Harry senza Meghan": bomba sulla famiglia reale

08 marzo 2025 a

Kate Middleton e il principe William avrebbero incontrato in gran segreto il principe Harry senza la moglie, Meghan Markle. Riconciliazione in vista? Pare che questo sia il desiderio della principessa del Galles. Lo riporta il tabloid inglese Closer. I futuri re e regina d'Inghilterra sono partiti a inizio febbraio per l'isola di Mustique, nei Caraibi, per godersi una settimana di riposo. Insieme a loro anche i figli George, Charlotte e Louis.

Proprio lì, secondo la fonte che ha parlato con la rivista Closer, la coppia avrebbe visto il duca di Sussex. A sentire la sua mancanza nell'ultimo periodo sarebbe stata la Middleton, che quindi starebbe cercando in tutti i modi di far riconciliare i fratelli e di conseguenza l’intera famiglia reale. Il secondogenito di Lady D avrebbe raggiunto suo fratello e consorte domenica 16 febbraio, subito dopo la cerimonia di chiusura degli Invictus Games in Canada.

"Kate ha contattato Harry un paio di mesi fa, quando stavano discutendo del suo imminente viaggio nel Regno Unito – ha raccontato la fonte – dicendogli che avevano in programma di andare a Mustique per le vacanze di metà semestre". E a quel punto lo ha invitato a trascorrere del tempo con loro "lontano da occhi indiscreti". Harry avrebbe accettato, soggiornando in una villa vicina a dove alloggiavano Kate e William. Tuttavia, il mistero si è infittito dopo che una fonte vicina a Harry ha dichiarato che il duca fosse tornato in California, dove vive con la moglie Meghan e i suoi due figli, subito dopo la chiusura dei Giochi.

Secondo la fonte di Closer, però, l'incontro ci sarebbe stato, ma "se William è stato gelido per tutto il tempo e non si è mai impegnato molto, Kate a tratti era in lacrime: questo le ha fatto capire quanto le fosse mancato Harry e quanto fosse triste che ora vivessero vite completamente separate". Negli ambienti reali si dice che i due fratelli non si parlino dal funerale della regina Elisabetta II nel 2022. A tal proposito la fonte di Closer ha detto che "Kate ha fatto del suo meglio per cercare di farli parlare, ma era chiaro che William non era interessato".