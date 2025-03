Ucraina, l'offerta a Vladimir Putin: verso la svolta a Riad?

10 marzo 2025 a

Ci siamo: arriva un punto di svolta nella guerra tra Ucraina e Russia. A quanto pare Kiev potrebbe avanzare una offerta di tregua nelle prossime ore. Un primo passo che potrebbe concretamente riaprire il tavolo dei negoziati per arrivare alla fine del conflitto. Kiev è pronta a proporre nei negoziati in Arabia Saudita, previsti per domani, un cessate il fuoco parziale con la Russia che riguardi gli attacchi a lungo raggio con droni e missili e le operazioni di combattimento nel Mar Nero, nella speranza che i progressi nei colloqui possano indurre Washington a tornare sui suoi passi e a riprendere la condivisione di informazioni di intelligence e le forniture di armamenti all'Ucraina, fanno sapere al Financial Times funzionari informati sui preparativi per i colloqui a Riad.

Una svolta che potrebbe arrivare dopo due vicende che hanno ribaltato il quadro dello scontro bellico nelle ultime 48 ore. La prima è l'avanzata senza sosta delle truppe russe nel Kursk con gli ucraini ormai costretti a indietreggiare con l'ipotesi di una ritirata che comprenderebbe almeno 10.000 uomini.

Poi ci sono le parole di Elon Musk su quanto sia fondamentale per l'esercito di Kiev il sistema Starlink che permette di fatto ai militari di Zelensky di intercettare i droni russi prima che arrivino al bersaglio. Insomma, dalle parti di Kiev si comincia a valutare l'ipotesi di una tregua reale che porti davvero alla pace.