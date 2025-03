Germania, il sondaggio su AfD e Weidel: "Solo quattro punti di distacco"

Alternative für Deutschland, il partito di destra il cui nome significa “Alternativa per la Germania”, secondo i sondaggi continua ad aumentare nelle intenzioni di voto anche a un mese dallo storico voto che lo ha proiettato al secondo posto a livello federale. L’exploit nei sondaggi viene interpretata dai commentatori tedeschi come una evidente difficoltà per il governo di coalizione tra Cdu-Csu e Spd che sta per venire formato col cristiano-democratico Friedrich Merz come cancelliere, e che è riuscito intanto ad avere anche l'appoggio dei Verdi per cambiare la Costituzione in modo da escludere le spese per la difesa dal “freno del debito” che era stato introdotto nel 2009 dopo la grande crisi finanziaria del 2008 e che limita l’indebitamento annuo dello Stato ad un massimo dello 0,35% del Pil. Una riforma che è stata però fatta votare dal Bundestag uscente proprio perché nel nuovo proprio per l'avanzata della AfD i due terzi necessari non ci sarebbero stati.

Da una parte, il ritorno alla Grosse Koalition tra i due principali partiti storici del centro-desta e della sinistra, di principio contrapposti, è motivo di delusione per entrambi gli elettorati. E di perdita di immagine per Merz, che appunto all'interno del partito era conosciuto come noto critico delle alleanze a sinistra di Angela Merkel, oltre che per custode del rigore dei conti. Dall'altra, l'imporre a scelta in una Dieta già bocciata dagli elettori è suonata come colpo di mano. Comunque, secondo l'ultimo sondaggio la AfD, già raddoppiata il 23 febbraio dal 10,4 al 20,8%, salirebbe di un altro 1,7%, fino al 22,5. Cdu e Csu a loro volta perdono l'1,2, scendendo al 27,2. SPD AFFOSSATO Ma anche i socialdemocratici della Spd e del cancelliere uscente Scholz calano di un 1,3 rispetto a quello che era già un loro minimo in 138 anni di Storia, arrivando al 15,1. In calo anche gli altri due partiti rimasti fuori dal Bundestapercè sotto la soglia di sbarramento del 5%: del,'1% la Bsw, che arriva al 3,9; dello 0,7 i liberali della Fdp, al 3,6. Ma salgono invece tutti i partiti che entrati al Bundestag resteranno all'opposizione: più 0,4 i Verdi, che arrivano al 12; dell'1,3 la Linke, al 10,1. I due partiti al governo avrebbero dunque assieme appena il 42,3% dei voti.

