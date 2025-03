Perché Putin non vuole una pace vera? Cessate il fuoco nel Mar Nero e le illusioni dell'Occidente. Ecco l'analisi di Canale N.D. su ciò che sta accadendo nel panorama internazionale tra Kiev e Mosca con Washington nel ruolo di mediatore tra le parti. Le ultime mosse e soprattutto i punti discussi a Riad su una possibile tregua. Che cosa accadrà davvero in Ucraina? Qui di seguito la clip completa.