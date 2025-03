Putin sulla Groenlandia: "I piani di annessione di Trump sono seri"

Nonostante le autorità danesi le abbiano bollate come "pressioni inaccettabili", sembra che Donald Trump sulla Groenlandia intenda andare fino in fondo. A dirlo anche Vladimir Putin. "Gli Stati Uniti - ha detto il presidente russo - progettano da tempo di annettere la Groenlandia. Stiamo parlando di piani seri, che hanno radici storiche di lunga data. È ovvio che gli Usa continueranno a promuovere sistematicamente i propri interessi geostrategici, politico-militari ed economici nell'Artico. È una questione che non ci riguarda". Nel mirino di Mosca ci finisce però la Nato, proprio mentre a Parigi i paesi europei si riuniscono: "I paesi della Nato stanno sempre più considerando l'Artico come una base per un conflitto e i nuovi membri, Finlandia e Svezia, hanno un ruolo attivo", ha insistito Putin. "La Russia non ha mai minacciato nessuno nell'Artico, ma proteggerà in modo affidabile la propria sovranità".

In ogni caso il capo del Cremlino è certo delle intenzioni del tycoon. "Abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza internazionale - ha dichiarato solo qualche ora prima il numero uno della Casa Bianca -. Ne abbiamo bisogno. Dobbiamo averla". In un'intervista radiofonica il tycoon ha tuonato: "È un'isola di cui abbiamo bisogno da un punto di vista difensivo e offensivo. Odio dirlo in questo modo, ma dobbiamo averla".