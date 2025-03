Il presidente americano Donald Trump si è detto ''molto arrabbiato con Putin'' e ha minacciato di ''mettere dazi sul petrolio che esce dalla Russia'' nel caso in cui ''la Russia e io non riusciremo a raggiungere un accordo per fermare lo spargimento di sangue in Ucraina''. Lo ha detto lo stesso Trump nel corso di una intervista all'emittente Nbc News, spiegando di essere ''molto arrabbiato'' per le critiche del presidente russo Vladimir Putin rispetto alla credibilità della leadership del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, aggiungendo che i commenti del leader del Cremlino "non vanno nella direzione giusta".

"Se la Russia e io non riusciremo a raggiungere un accordo per fermare lo spargimento di sangue in Ucraina, e se penso che sia stata colpa della Russia, applicherò dazi secondari sul petrolio, su tutto il petrolio che esce dalla Russia", ha detto Trump in una intervista telefonica. "Ciò significherebbe che se si compra petrolio dalla Russia, non si possono fare affari negli Stati Uniti", ha detto Trump. "Ci saranno dazi del 25% su tutto il petrolio", ha aggiunto.