Marine Le Pen, Salvini attacca: "Una dichiarazione di guerra da parte della Ue"

Ha lasciato il Tribunale di Parigi contrariata, Marine Le Pen, prima ancora della lettura della sentenza che l'ha condannata alla ineleggibilità con esecuzione immediata dopo essere stata riconosciuta colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici.

Un terremoto giudiziario destinato a cambiare il futuro prossimo della politica francese: nel 2027 si voterà per le presidenziali, a sfidare Emmanuel Macron sarà con ogni probabilità il delfino di Marine, Jordan Bardella, presidente di Rassemblement national. Ma nel frattempo, è già polemica con alcuni tra i più importanti leader della nuova destra europea sul piede di guerra.

"Chi ha paura del giudizio degli elettori, spesso si fa rassicurare dal giudizio dei tribunali - è il commento a caldo di Matteo Salvini, leader della Lega che con la Le Pen condivide l'appartenenza al gruppo dei Patrioti per l'Europa -. A Parigi hanno condannato Marine Le Pen e vorrebbero escluderla dalla vita politica. Un brutto film che stiamo vedendo anche in altri Paesi come la Romania. Quella contro Marine Le Pen è una dichiarazione di guerra da parte di Bruxelles, in un momento in cui le pulsioni belliche di Von der Leyen e Macron sono spaventose. Non ci facciamo intimidire, non ci fermiamo: avanti tutta amica mia!". Un netto atto d'accusa a Bénédicte de Perthuis, la toga presidente del Tribunale di Parigi.