Trump rompe il silenzio dopo l'annuncio dei dazi: "Il paziente è sopravvissuto"

"L’operazione è finita! Il paziente è sopravvissuto e sta guarendo. La prognosi è che il paziente sarà molto più forte, più grande, migliore e più resiliente che mai. Rendiamo l’America di nuovo grande": il presidente americano Donald Trump lo ha scritto sul social Truth all’indomani dell’annuncio sui dazi.

In un intervento dalla Casa Bianca, il tycoon ha annunciato pesanti dazi contro più di 100 paesi, aprendo quella che in molti hanno definito una "guerra commerciale globale", e li ha giustificati dicendo che queste misure consentiranno agli Stati Uniti di proteggere e rivitalizzare la propria industria manifatturiera. E infatti ha parlato di "giorno della liberazione" per gli Stati Uniti, che presto "torneranno all'età dell'oro". Poi ha aggiunto: "Il nostro paese è stato razziato, saccheggiato, devastato e stuprato". I dazi imposti dal presidente, inoltre, non colpiscono un settore specifico ma tutti i prodotti importati negli Stati Uniti. Di conseguenza aumenteranno i costi, e quindi i prezzi, in maniera generalizzata.