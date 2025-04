Donald Trump lancia la Gold card: 5 milioni per diventare residente

Prosegue la rivoluzione di Donald Trump e in questo caso ha la faccia dello stesso presidente degli Stati Uniti. Ci sono il viso e il nome del tycoon, infatti, sulla "carta d'oro", lo speciale permesso di soggiorno che l'amministrazione americana darà ai super-ricchi che possono permettersi di pagarlo 5 milioni di dollari. Roba per pochi, insomma. Anzi, pochissimi.

E' stato lo stesso presidente a mostrare la Gold card ai giornalisti, direttamente sull'Air Force One, l'aereo presidenziale che giovedì sera lo portava in Florida per assistere a un torneo di golf nel pieno della bufera per i dazi.