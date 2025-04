Immigrazione, Donald Trump copia Giorgia Meloni: ecco il loro "modello Albania"

Il modello Albania non stuzzica solo l'Unione europea. Ma anche Donald Trump. Gli Stati Uniti, seguendo il solco tracciato da Giorgia Meloni, hanno avviato contatti con la Libia e altri Paesi dell'Africa, dell'America Latina e dell'Europa orientale per trovare destinazioni appetibili in cui trasferire immigrati espulsi dal territorio a stelle e strisce ma che non possono essere rimpatriati direttamente nei loro Paesi d'origine.

Come riporta il Wall Street Journal, tra i Paesi contattati ci sono la Libia, il Ruanda, il Benin, l'Eswatini, la Moldova, la Mongolia e il Kosovo. Nel caso specifico della Libia, la proposta statunitense solleva interrogativi rilevanti dal punto di vista dei diritti umani e della gestione dei flussi migratori. Sempre secondo il quotidiano statunitense, la proposta rappresenta un tentativo dell’amministrazione Usa di sbloccare le procedure di rimpatrio, che spesso si arenano a causa del rifiuto o della lentezza dei Paesi d’origine nell’accettare i propri cittadini. L'uomo incaricato da Trump di guidare l'iniziativa è Stephen Miller, vicecapo dello staff della Casa Bianca e figura chiave della linea dura in materia di immigrazione.