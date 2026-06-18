Inghilterra, lancia un bimbo di 3 anni nel recinto dei coccodrilli: panico allo zoo

Lancia un bambino di 3 anni nel recinto dei coccodrilli: choc in uno zoo a Huntington, nella contea inglese del Cambridgeshire. A finire in manette, con l'accusa di tentato omicidio, un uomo di 30 anni. Quest'ultimo ha preso il piccolo in braccio e poi lo ha gettato nell'area dello zoo riservata ai rettili. Il bimbo ha riportato gravi ferite ed è stato trasferito d'urgenza in elisoccorso all'ospedale Addenbrooke di Cambridge, dove si trova in condizioni "critiche ma stabili".
Al momento non è chiaro cosa abbia spinto l'uomo a questo gesto. Stando a quanto riferito dagli inquirenti, il 30enne e il bambino "non si conoscevano". Come si può notare da alcune foto postate dallo zoo sui social, la "gabbia" dei coccodrilli è in realtà una stalla per bestiame riconvertita e si trova un paio di metri al di sotto di una passerella. Del 30enne arrestato, invece, si sa solo che è originario del Norfolk, sulla costa est del Centro Inghilterra.
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La terrificante scena è avvenuta davanti agli occhi dei familiari del piccolo, tuttora sotto choc. "È stato un evento estremamente traumatico - hanno dichiarato gli inquirenti -. Ora stiamo parlando con persone che si trovavano allo zoo al momento di questo tragico episodio per capire meglio le circostanze. Alcuni agenti stanno sostenendo la famiglia del bimbo in ospedale, e i nostri pensieri restano con loro".