Inghilterra, lancia un bimbo di 3 anni nel recinto dei coccodrilli: panico allo zoo

Lancia un bambino di 3 anni nel recinto dei coccodrilli: choc in uno zoo a Huntington, nella contea inglese del Cambridgeshire. A finire in manette, con l'accusa di tentato omicidio, un uomo di 30 anni. Quest'ultimo ha preso il piccolo in braccio e poi lo ha gettato nell'area dello zoo riservata ai rettili. Il bimbo ha riportato gravi ferite ed è stato trasferito d'urgenza in elisoccorso all'ospedale Addenbrooke di Cambridge, dove si trova in condizioni "critiche ma stabili".

Al momento non è chiaro cosa abbia spinto l'uomo a questo gesto. Stando a quanto riferito dagli inquirenti, il 30enne e il bambino "non si conoscevano". Come si può notare da alcune foto postate dallo zoo sui social, la "gabbia" dei coccodrilli è in realtà una stalla per bestiame riconvertita e si trova un paio di metri al di sotto di una passerella. Del 30enne arrestato, invece, si sa solo che è originario del Norfolk, sulla costa est del Centro Inghilterra.