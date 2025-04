Casa Bianca, "immigrati addio": il video fa esplodere la polemica

Dopo l'immagine dei migranti irregolari in catene pronti per essere espulsi dal Paese, la Casa Bianca divulga un altro video non esente da critiche. Nel filmato, infatti, si vedono diversi clandestini accompagnati attraverso un porto d’ingresso internazionale in Messico. Il video, della durata di 39 secondi, è accompagnato dalla celebre melodia "Na na na na, na na na na, hey hey, goodbye", un coro spesso usato in contesti sportivi per salutare un avversario sconfitto. Più nel dettaglio le immagini mostrano agenti della Border Patrol statunitense che scortano migranti al di fuori degli Stati Uniti. Insomma, ancora una volta il presidente Donald Trump vuole mostrare di aver mantenuto la promessa, quella sulla linea dura in tema di controllo dei confini.

Il video ricalca quelli diffusi negli ultimi mesi dal presidente salvadoregno Bukele e accompagnati da canzoni irridenti. Ecco dunque che, mentre i sostenitori di Trump hanno elogiato l’iniziativa definendola un messaggio chiaro e necessario, critiche e polemiche non si sono fatte attendere. Ad alzare il polverone associazioni per i diritti umani e oppositori politici, che hanno accusato l’amministrazione di trattare con superficialità e scherno un tema tanto delicato come quello dell’immigrazione.