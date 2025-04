Volodymyr Zelensky: "Catturati due cinesi, combattevano con i russi"

Intanto, Zelensky ha chiesto al ministro degli Esteri Andrii Sybiha di contattare urgentemente Pechino per capire come risponderanno i funzionari cinesi dopo la cattura dei due soldati. Sybiha, dunque, ha convocato l'incaricato d'affari cinese "per esprimere condanna e chiedere spiegazioni in merito alla questione". "I cittadini cinesi che combattono come parte dell'esercito di invasione russo in Ucraina mettono in discussione la posizione dichiarata della Cina a favore della pace e mina la credibilità di Pechino come membro permanente responsabile del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite", ha scritto il ministro su X.

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.



