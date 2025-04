Usa, la decisione: abbandonano i lavori al Tribunale speciale contro Mosca

Gli Stati Uniti hanno abbandonato i lavori per l'istituzione del Tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l'Ucraina. A riferirlo sono fonti diplomatiche europee e fonti interne al Consiglio d'Europa. Il Tribunale speciale sarà istituito da un accordo tra il governo dell'Ucraina e il Consiglio d'Europa. L'organizzazione internazionale, infatti, è chiamata a essere responsabile della procedura di adozione dei testi giuridici necessari per l'istituzione del Tribunale speciale, della successiva firma e della ratifica da parte degli Stati membri.

"Accolgo con favore gli esiti positivi della riunione del Gruppo di lavoro e il completamento dei documenti giuridici tecnici necessari per la creazione del Tribunale speciale nel quadro del Consiglio d’Europa - aveva commentato a febbraio il Segretario generale Alain Berset -. Il Consiglio d’Europa è pronto a istituire il Tribunale speciale in tempi rapidi. Spetta ora agli Stati dimostrare volontà politica per assicurare la creazione di questo Tribunale".