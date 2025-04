Vladimir Putin, la tregua di Pasqua è una farsa?

Dopo una nottata in cui si è registrata una relativa calma lungo buona parte della linea del fronte, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha voluto chiarire che, secondo le autorità di Kyiv, l’apparente tregua da parte delle forze russe è solo una messa in scena. Insomma, la tregua di Pasqua annunciata alla vigilia da Vladimir Putin non esisterebbe. "In generale, in questa mattina di Pasqua, possiamo dire che l'esercito russo sta cercando di creare l'impressione generale di un cessate il fuoco, mentre in alcune aree continuano i tentativi isolati di avanzare e causare vittime all'Ucraina", ha dichiarato Zelensky dopo un briefing ricevuto dal comandante in capo delle forze armate ucraine, Oleksandr Sirski. Stando agli ultimi aggiornamenti militari resi pubblici dallo stesso presidente, nelle dodici ore successive all’avvio formale del cessate il fuoco, le truppe russe hanno condotto 59 attacchi d’artiglieria e lanciato cinque offensive su diversi tratti della linea del fronte. Inoltre, sono stati utilizzati droni da combattimento in più occasioni.

Il conflitto ha ripreso intensità in diverse zone del Donetsk e in una parte del fronte situata nella regione di Zaporizhzhia, ha fatto sapere Zelensky. Parallelamente, si registrano operazioni militari anche oltreconfine, nella regione russa di Kursk, dove le forze ucraine sarebbero attivamente impegnate. “Tra le 18:00 (ora locale, in cui è iniziata la tregua) di ieri e la mezzanotte di stanotte ci sono stati 387 colpi di artiglieria e 19 assalti da parte delle forze russe. I droni sono stati utilizzati dai russi 290 volte", ha scritto Zelensky sui suoi canali ufficiali, senza fornire chiarimenti in merito alle discrepanze con altri dati precedentemente condivisi.

