Conclave, il cardinale Tagle "fatto fuori" da questo video?

"Un tradimento degli insegnamenti cattolici". Scoppia un caso intorno al cardinale Luis Tagle a pochi giorni dall'inizio del Conclave che sceglierà il successore di Papa Francesco, e a poche ore dai funerali di Bergoglio a San Pietro. Accade tutto sui social, con il monsignore filippino, da tempo considerato tra i "papabili" sia per la sua personalità sia per la sua provenienza "geopoliticamente" importantissima, nel mirino delle frange più conservatrici del mondo cattolico d'oltreoceano per colpa di un video in cui canta Imagine, tra le più famose canzoni di John Lennon e del rock in generale. Il più celebre inno pacifista, ma secondo i critici anche "un inno ateo che rifiuta la religione, il paradiso e Cristo". Qualcuno parla già di "corvi in azione", sottolineando come nulla di ciò che si muove sotto il cupolone di San Pietro e dietro le quinte delle "congregazioni" dei cardinali che preparano il Conclave vero e proprio accade per caso. Uno scontro tra poteri, tra Chiese nazionali, addirittura tra Stati, insomma.

Sono 137 i cardinali votabili per salire al Soglio pontificio. Stati Uniti e Canada si starebbero muovendo in queste ore per rendere più difficile la strada della nomina a Tagle, come accaduto peraltro nei mesi scorsi ad altri nomi eccellenti come l'italiano Pietro Parolin, segretario di Stato uscente, e l'africano Robert Sarah.

