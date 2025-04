Macron umiliato, il labiale di Trump a San Pietro

«Fatti più in là-a-a», cantavano le Sorelle Bandiera nel 1978; «tu la testa mi fai girar». Fatti più in là Macron è, stringi stringi, il messaggio arrivato dritto sui denti al presidente francese da Donald Trump prima del faccia a faccia tra l’americano e l’ucraino Volodymyr Zelensky nella Basilica di San Pietro.

Secondo il tabloid britannico The Sun, che ha consultato l’esperta di lettura labiale Nicola Hickling, Trump ha chiesto all’inquilino dell’Eliseo, che provava a intrufolarsi, di lasciare perdere: «Non sei al posto giusto qui». Emmanuel, volenteroso o non, si è dovuto arrendere.

LA SCENETTA

Un video divulgato ieri pomeriggio dallo staff della Casa Bianca mostra Trump e Zelensky che, mentre si dirigono verso le sedie predisposte per loro da alcuni prelati e funzionari vaticani, vengono raggiunti da Starmer e Macron; quest’ultimo abbraccia il presidente ucraino. In quel momento Trump allunga le mani verso entrambi e li attira a sè. Poi si rivolge a Macron. «Non sei al posto giusto qui. Ho bisogno che tu mi faccia un favore, non devi essere qui», avrebbe detto il titolare della Casa Bianca a Macron mentre Zelensky annuiva in segno di approvazione. Vicino ai tre leader si vede anche un sacerdote che gira la testa di lato dopo aver sentito le parole di Trump.

Il Sun ha chiesto alla Hickling, una libera professionista della lettura labiale, di esaminare anche i filmati del successivo incontro tra Trump e Zelensky, durante il quale il presidente ucraino avrebbe detto: «Vorrei che lo facessi, ma non in questo modo», con Trump che avrebbe risposto: «È una strategia molto interessante. Hai delle rassicurazioni».

Una ricostruzione, fra l’altro, che collima con quella che i lettori di Libero hanno trovato già ieri nell’articolo di Giovanni Sallusti: Emmanuel ha provato a imbucarsi ed è stato respinto. Gentilmente ma con fermezza. È quindi ancora più ridicolo il tentativo messo in piedi da alcuni media nostrani e da alcuni politici dell’opposizione di vedere in quello che potrebbe essere per ora il faccia-a-faccia decisivo in vista della fine della guerra un insuccesso del governo italiano, perché Giorgia Meloni non sarebbe stata presente allo storico incontro. Ma la fotografia «in formato a quattro», cioè Donald, Volodymyr, Keir ed Emmanuel, è uno scatto che ritrae un attimo fuggente prima del vero “summit”. Quello a due, senza l’intruso d’oltralpe.

Per mettere l’uno di fronte all’altro il presidente americano e quello ucraino dopo la triste scena del 28 febbraio scorso, hanno lavorato in molti. «Abbiamo avuto il grande sostegno dalla Santa Sede», ha dichiarato all’ANSA l’ambasciatore ucraino in Vaticano, Andrii Yurash. Dopo il funerale , Zelensky ha dichiarato: «Abbiamo discusso a lungo, a tu per tu. Speriamo che tutto ciò che abbiamo trattato porti dei risultati. Vogliamo proteggere la vita della nostra gente». Il leader del Paese invaso dai russi ha spiegato cosa vuole: «Un cessate il fuoco completo e incondizionato. Una pace affidabile e duratura che impedisca lo scoppio di un'altra guerra. Un incontro altamente simbolico che potrebbe diventare storico se raggiungessimo risultati congiunti».

In seguito, Trump ha postato un post su Truth Social e ha attaccato Putin per averlo «sfruttato». Ha scritto: «Non c'era motivo per cui Putin avrebbe dovuto lanciare missili contro aree civili, città e paesi negli ultimi giorni. Mi fa pensare che forse non vuole fermare la guerra, mi sta solo prendendo in giro, e che bisogna affrontarlo diversamente, colpendo le banche o con le Sanzioni Secondarie? Troppe persone stanno morendo!!!».